«Пути Твои» — первый документальный фильм-путешествие с участием священников. Протоиерей Виктор Иванов, имам Хамза Хафизов и актёр Илья Глинников проделывают путь длиной 2000 километров из Уфы в Донецк с гуманитарной миссией для поддержки военнослужащих. В дороге они встречают представителей различных религиозных общин, пытаясь в беседах с ними найти ответы на вечные вопросы: о предназначении человека, его связи с Богом, любви, покаянии, природе добра и зла. Это киноистория об исследовании человеческой души и рассказ о представителях разных вероисповеданий и народах, готовых объединиться ради общей цели.