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Киноафиша Сериалы Пути Твои

Пути Твои (2025 - …)

Puti Tvoi 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис VK.com
Продолжительность сериала 2 часа 5 минут

О чем сериал

«Пути Твои» — первый документальный фильм-путешествие с участием священников. Протоиерей Виктор Иванов, имам Хамза Хафизов и актёр Илья Глинников проделывают путь длиной 2000 километров из Уфы в Донецк с гуманитарной миссией для поддержки военнослужащих. В дороге они встречают представителей различных религиозных общин, пытаясь в беседах с ними найти ответы на вечные вопросы: о предназначении человека, его связи с Богом, любви, покаянии, природе добра и зла. Это киноистория об исследовании человеческой души и рассказ о представителях разных вероисповеданий и народах, готовых объединиться ради общей цели.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Пути Твои - Сезон 1 Сезон 1
2025, 5 эпизодов
 
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