В России снимут сказку «Садко»: Анна Пересильд сыграет Забаву, а кем будут Никита Кологривый и Николай Валуев?

Убийца так близко, что дышит вам в спину: 5 криминальных сериалов с рейтингом выше 7,2, которые постоянно пытаются запутать и у них это получается

Весельчак У, привет: спин-офф «Сто лет тому вперед» со сборами 1,5 млрд рублей обещает перевернуть вселенную Булычева — даже дата премьеры известна

«Бегущего человека» уже экранизировали, но версию 1987-го Кинг терпеть не мог — новый фильм учел все его претензии

Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+

В США назвали даты: премьера американской версии «Игры в кальмара» уже не за горами – но Кейт Бланшетт там не ждите

Уникальный союз СССР и США: в конце 80-х Фрейндлих снялась в фильме мастера американского юмора, работавшего с Болдуином и Джейн Фондой

«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили

«Все из-за серии про муху»: «Во все тяжкие» официально признан худшим сериалом Гиллигана (мы сперва тоже не поверили)

«Думаешь, я сумасшедший?»: свой «Пролетая над гнездом кукушки» в СССР сняли раньше, чем в США – но цензура запретила фильм на 20 лет