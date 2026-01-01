Не нужно солить воду в макаронах: шеф-повара в Италии за такое отбивают руки (только испортите любимую «Макфу»!)

Скажете это гаишнику – 45 000 рублей вместе с правами улетят в трубу: 3 коварные фразы

Вот зачем перед сном солю слив в кухонной раковине: подсказал сантехник – сама не верила, но работает

Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен

«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне

Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года

«Ликвидация» до сих пор шикарный сериал, но гляньте этот детектив с Пускепалисом: держит рейтинг 8+ уже 13 лет

Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам

Скучаете по детству? Тогда для вас тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с коляской

Мартин Скорсезе назвал два самых страшных фильма, которые он когда-либо видел — оба стали громкими хитами