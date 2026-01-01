100% из 100% на RT: второй сезон «Ван-Пис» вышел и сразу стал абсолютным хитом Netflix

Соня Ростова выбрана: советскую версию мы уже видели и полюбили, а кто сыграет в экранизации романа «Война и мир» Сарика Андреасяна?

Сколько серий и сезонов у сериала «Лепила» с Панфиловым: можно ли посмотреть его за пару вечеров?

Этих женщин в советском кино уважали, любили и боялись: угадайте 5 фильмов по сильным героиням (тест)

Это сказал Остап Бендер или Семен Горбунков? Тест по цитатам для выросших на «12 стульях» и «Бриллиантовой руке»

После «Ведьмака» Кавиллу нашли идеальное место в Вестеросе: 2-й сезон «Рыцаря Семи Королевств» поднимет ставки

«Смеялся там, где должен был плакать»: Ефремов из тюрьмы помог «Окко» снять лучший российский сериал 2026 года

По 5 героям из мультов СССР зрительницы сходили с ума: вспомните, откуда каждый красавчик (тест)

«У Захарова хуже по всем фронтам»: «Обыкновенное чудо» с Абдуловым смотрела вся страна, но ее первую версию вспомнят единицы

5 советских фильмов с намёком на вечер: название каждого вспомнят лишь знатоки – из подсказок только один кадр (тест)