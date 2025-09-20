Меню
Рослый
Отзывы
Отзывы о сериале «Рослый»
людмила василенко
20 сентября 2025, 02:19
Оценка
Ива́н Па́влович РОСЛЫЙ — советский военачальник, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза. Генерал-лейтенант. В годы Великой Отечественной войны командовал стрелковыми дивизиями и стрелковыми корпусами. ПРЕКРАСНЫЙ ВОЕННЫЙ ФИЛЬМ - качество съемок, прекрасный актерский состав , сценарий и режисура !!! «Рослый» — это не только сериал про Отечественную войну. Это история о ЧЕЛОВЕКЕ, который на личном примере доказал: внутренний стержень важнее любых обстоятельств.!! Это рассказ о МУЖЕСТВЕ, ВЕРНОСТИ, и ЧЕЛОВЕЧНОСТИ на фоне самых трагических событий XX века.
ФИЛЬМ смотрится на одном дыхании...качественная постановка, живые персонажи, впечатляющие сцены сражений и РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ события делают фильм одним из самых лучших фильмов ВОВ, созданных в последнее время!!
Есть такая профессия-Родину защищать! А ДОЛГ И ЧЕСТЬ ОФИЦЕРА - зависит от человека!!!
Генерал Иван Рослый - герой, о котором стоит помнить как образец МУЖЕСТВА и ЧЕСТИ!! ПРЕКРАСНЫЙ ФИЛЬМ! БЛАГОДАРЮ СОЗДАТЕЛЕЙ за качество съемок, прекрасный актерский состав , сценарий и режисуру!! Судя по сценарию- дожно быть продолжение... ведутся ли съемки новых серий и когда они выйдут в прокат?
20 сентября 2025, 02:19
0
0
Ответить
