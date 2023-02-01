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Постер сериала Сцены после брака
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Сцены после брака (2023 - 2023)

Scener efter ett äktenskap 18+
Год выпуска 2023
Страна Швеция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 18 минут
Стрим-сервис Viaplay
Продолжительность сериала 2 часа 24 минуты

О чем сериал

Супружеская пара, Ловис и Киан, находятся в процессе развода. Они встречаются в нейтральном месте, в придорожном кафе, чтобы передавать друг другу сына и дочь, которые живут неделю у матери, неделю у отца. Они обсуждают, как провели время с детьми, их успехи и неудачи. Но каждая встреча оборачивается выяснениями отношений и взаимными упрёками. Киан просит Ловис повременить с разводом хотя бы до Рождества, надеясь на то, что она передумает за это время. Ловис настаивает на расставании, но действительно ли она уверена в своём решении? Есть ли у супругов шанс начать всё с нуля, или их отношения окончательно испорчены?

В ролях
В ролях
Эва Роуз
Ардалан Эсмаили
Ардалан Эсмаили
Анн Петрен
Danny Saucedo
Malou Marnfeldt
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сцены после брака - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
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