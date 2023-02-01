Супружеская пара, Ловис и Киан, находятся в процессе развода. Они встречаются в нейтральном месте, в придорожном кафе, чтобы передавать друг другу сына и дочь, которые живут неделю у матери, неделю у отца. Они обсуждают, как провели время с детьми, их успехи и неудачи. Но каждая встреча оборачивается выяснениями отношений и взаимными упрёками. Киан просит Ловис повременить с разводом хотя бы до Рождества, надеясь на то, что она передумает за это время. Ловис настаивает на расставании, но действительно ли она уверена в своём решении? Есть ли у супругов шанс начать всё с нуля, или их отношения окончательно испорчены?