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Киноафиша Сериалы Проект Дельта

Проект Дельта (2023 - 2023)

Projeto Delta 18+
Год выпуска 2023
Страна Португалия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал OPTO | SIC
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Юная Виолетта, страдающая затяжной депрессией, живёт в маленькой деревне Аванка вместе со своим отцом.  Но однообразные будни героини меняет неожиданная трагедия: однажды ночью без явной причины её папа бросается со скалы и оказывается в коме. А заснув, Виолетта видит престранный сон, в котором отец прощается с ней и шепчет загадочное слово «ЛИРА».  Теперь девушка уверена, что попытка самоубийства как-то связано с этим сновидением и тайным смыслом произнесённого слова. Вопреки советам матери и близких друзей Виолетта решает освоить технику осмысленных снов. Борясь с собственными ментальными проблемами и пытаясь докопаться до правды, она столкнётся с неожиданной опасностью.

В ролях
В ролях
Мигел Боржес
Ана Лопес
Давид Эштевеш
Педру Лагинья
Карла Шамбель
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.4 IMDb
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Сезоны
Проект Дельта - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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