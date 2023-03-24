Юная Виолетта, страдающая затяжной депрессией, живёт в маленькой деревне Аванка вместе со своим отцом. Но однообразные будни героини меняет неожиданная трагедия: однажды ночью без явной причины её папа бросается со скалы и оказывается в коме. А заснув, Виолетта видит престранный сон, в котором отец прощается с ней и шепчет загадочное слово «ЛИРА». Теперь девушка уверена, что попытка самоубийства как-то связано с этим сновидением и тайным смыслом произнесённого слова. Вопреки советам матери и близких друзей Виолетта решает освоить технику осмысленных снов. Борясь с собственными ментальными проблемами и пытаясь докопаться до правды, она столкнётся с неожиданной опасностью.