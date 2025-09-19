Меню
Хорошая американская семья
Отзывы
Отзывы о сериале «Хорошая американская семья»
Отзывы о сериале
ikolmogorova
19 сентября 2025, 19:02
Недавно посмотрела интересный психологический триллер основанный на реальных событиях, которые потрясли Америку пятнадцать лет назад. Сериал рассказывает потрясающую историю Натальи Грейс, реальная история которой действительно похожа на сценарий фильма ужасов.
С первых же кадров сериал шокирует кадрами, когда успешную писательницу Кристин Барнетт (Эллен Помпео) во время презентации ее книги о воспитании особенных детей арестовывают, предъявляя ей обвинение в пренебрежении родительскими обязанностями и оставление ребенка в опасности.
Как такое могло произойти, ведь Кристин Барнетт и её муж Майкл (Марк Дюпласс), известны своей благотворительной деятельностью, особенно работой с детьми-аутистами ?!
А всё началось, когда они решили удочерить сироту Наталью Грейс с редкой формой спондилоэпифизарной дисплазии (карликовость), но вскоре стали подозревать, что на самом деле она не ребенок, а более взрослый человек.
Создатели сериала с самого начала «играют» со зрителем и дают возможность самому разобраться, где правда, а где ложь.
Первые эпизоды мы видим глазами Кристин, затем подключается точка зрения ее мужа Майкла, а во второй половине сериала наконец звучит голос самой Натальи. (Помните знаменитый "Расёмон" Куросавы?).
Меня потрясла актриса, исполняющая роль Натальи - Имоджен Фейт Райд, ее игра завораживает.
Это дебют в кино британской актрисы с карликовостью, дебютирующей в кино с этой сложнейшей ролью. То она кажется хрупким, нуждающимся в защите существом, то на её лице появляется такая зловещая ухмылка, что заставляет зрителя содрогнуться. Особенно поражают сцены, где «маленькая» Наталья смотрит в камеру, словно пытаясь угадать, какой ответ от нее ждут взрослые. Эти моменты наполнены такой психологической напряженностью, что по спину бегут мурашки.
И если в документальном проекте "Загадочная история Натальи Грейс" (который стал основой для этого сериала), зритель сам должен был делать выводы, то в сериале "Хорошая американская семья" создатели явно симпатизируют Наталье, хоть и стараются сохранять видимость объективности.
Кристин с самого начала показана как фанатичная, одержимая своим имиджем женщина, Майкл - как слабый человек, плывущий по течению, а Наталья - жертва обстоятельств, пусть и не лишенная темных сторон.
Сериал заставляет задуматься: что на самом деле страшнее - взрослый человек, притворяющийся ребенком, или общество, готовое поверить в самую невероятную ложь? И где в этой истории проходит грань между жертвой и преступником?
Кто на самом деле Наталья Грейс - взрослый человек, манипулирующий окружающими или ребенок, брошенный на произвол судьбы?
Смотрите и делайте выводы.
Авторизация по e-mail