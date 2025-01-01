Сериал «Враг у ворот»: что создатели взяли из реальной истории, а что придумали сценаристы

«Я уже пересмотрел это раз 10»: новый отрывок 5 сезона «Очень странных дел» от Netflix свел фанатов с ума — 58 секунд счастья

Только на таких мужчин и надо смотреть: психолог назвала неочевидный плюс сериала «Ронин» с Паламарчуком

«У Джексона – холодное, чисто коммерческое кино»: забытая советская экранизация «Властелина колец» оказалась лучше голливудской

«Ляпай уверенно. Это называется...»: только фанаты «Москва слезам не верит» продолжат 5 цитат из фильма (тест)

«У него есть секреты, которые мешают»: жив ли Хоппер в сериале «Очень странные дела» – освежаем память перед 5-м сезоном

Разочаровали «Алиса» и «Горыныч»? Не только вас: военная драма стала лучшим фильмом 2025 года, хотя собрала меньше

Худший рейтинг аниме в истории IMDb: 3 сезон «Ванпанчмена» официально пробил дно – причина ясна по одному кадру (фото)

«В пятницу завершим 1-й, в понедельник начнём 2-й»: почему создатели «Гарри Поттера» спешат со свежим сезоном – подсказка в «Очень странных делах»

Приказали «наверху»: Михалкову пришлось переделывать «Рабу любви» с нуля — как комедия превратилась в драму