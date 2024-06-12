Молодая сотрудница корпорации Lusheng Group Кун Чжэнь случайно знакомится с генеральным директором Ruanshi Group Жуань Чжэном. Узнав об этом, ее начальник Лу Юнь решает использовать шанс и отправляет девушку в Ruanshi Group в качестве шпиона. Перед Кун Чжень стоит цель — раскрыть тайну брата-близнеца Жуань Чжэна. Однако, к ужасу Кун Чжэнь, один из братьев оказывается ее бывшим парнем, который десять лет назад унизил ее на глазах у всех. Теперь перед девушкой встает вопрос: кто же из близнецов разбил ей сердце?