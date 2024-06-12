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Постер сериала Двойная страсть
Постер сериала Двойная страсть
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Киноафиша Сериалы Двойная страсть

Двойная страсть (2024 - 2024)

Double Love 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис Youku
Продолжительность сериала 14 часов 0 минут

О чем сериал

Молодая сотрудница корпорации Lusheng Group Кун Чжэнь случайно знакомится с генеральным директором Ruanshi Group Жуань Чжэном. Узнав об этом, ее начальник Лу Юнь решает использовать шанс и отправляет девушку в Ruanshi Group в качестве шпиона. Перед Кун Чжень стоит цель — раскрыть тайну брата-близнеца Жуань Чжэна. Однако, к ужасу Кун Чжэнь, один из братьев оказывается ее бывшим парнем, который десять лет назад унизил ее на глазах у всех. Теперь перед девушкой встает вопрос: кто же из близнецов разбил ей сердце?

В ролях
В ролях
Хан Ле Яо
Лу Донг Сюй
Ци Юй Чэнь,
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Двойная страсть - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 24 эпизода
 
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