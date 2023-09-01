Цзянь Бин — успешная начальница рекламного агентства. Карьера для нее всегда была на первом месте. Строгая, целеустремленная и требовательная, она давно отказалась от любви, спрятав свои чувства за глухой стеной. Но неожиданное знакомство с молодым и амбициозным Шэном Яном меняет все. Он не боится ее сурового нрава и видит в ней не только жесткость, но и уязвимость. Между героями вспыхивает чувство, которое заставляет Цзянь Бин заново поверить в любовь. Но смогут ли они забыть о различиях и сфокусироваться на том, что их объединяет?