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Постер сериала Солнце со мной
Постер сериала Солнце со мной
Постер сериала Солнце со мной
Постер сериала Солнце со мной
Постер сериала Солнце со мной
Постер сериала Солнце со мной
Постер сериала Солнце со мной
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Солнце со мной

Солнце со мной (2023 - 2023)

Jiao yang ban wo 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Телеканал CCTV-8
Продолжительность сериала 9 часов 0 минут

О чем сериал

Цзянь Бин — успешная начальница рекламного агентства. Карьера для нее всегда была на первом месте. Строгая, целеустремленная и требовательная, она давно отказалась от любви, спрятав свои чувства за глухой стеной. Но неожиданное знакомство с молодым и амбициозным Шэном Яном меняет все. Он не боится ее сурового нрава и видит в ней не только жесткость, но и уязвимость. Между героями вспыхивает чувство, которое заставляет Цзянь Бин заново поверить в любовь. Но смогут ли они забыть о различиях и сфокусироваться на том, что их объединяет?

В ролях
В ролях
Шон Сяо
Шон Сяо
Бай Байхэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Солнце со мной - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 36 эпизодов
 
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