Постеры сериала «Берлинская неотложка»

Ствол в бардачке, кассеты «Комбинации» и запах дешёвого бензина: 10 сериалов про 90-е, которые показывают Россию без прикрас

ИИ составил рейтинг джедаев, переживших встречи с Вейдером: на 8 месте Верла, а кто же в тройке?

Три свежих мини-сериала о криминале, которые вы точно обсудите с друзьями: №1 стоит посмотреть хотя бы ради Джуда Лоу

Паттинсон, Стюарт, освобождайте график! Спустя 17 лет «Сумерки» могут получить продолжение — Майер перепишет старый канон

Один из самых спорных фильмов Ричи вышел ровно 20 лет назад: россияне нашли в нем смысл жизни, американцы клеймили «бредовым болотом»

Даже 89% на RT не спасли: экранизация Кинга проиграла гонку за лидерство в России — вот что смотрели в кино на выходных

В 2010-м пугал как «Ведьма из Блэр»: культовый низкобюджетный хоррор получит ремейк — спустя 15 лет он может стать еще страшнее

Прости, Тони Старк: у Тома Холланда есть любимый момент в киновселенной Marvel — и он бы хотел пережить его снова

Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb

Звезда «Уэнсдей» сыграет важнейшую роль в новом «Человеке-Пауке»: но у фанатов «рыжули» из «Очень странных дел» поводов для радости поубавилось