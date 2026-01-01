Скупаю жидкое стекло и везу канистры на дачу в ноябре: «консервирую» садовые дорожки, ступени в дом и все бетонные отмостки

В 2026-м седину уже никто не прячет: 3 модных окрашивания, с которыми даже отросшие корни — не проблема

Перед Новым годом скупаю фольгу рулонами — «дождик» больше не беру, а елка сияет как в зимней сказке

«Хочется выучить наизусть»: 4 шикарных фильма для поклонников Гая Ричи — похожи по стилю, а местами даже круче

Советское кино попало в лапы нейросети: попробуйте угадать все 5 фильмов без подсказок (тест)

Саурон кусает локти, драконы нервничают: 3 фэнтези-сериала на Prime Video, которые задрали планку до небес

Их крутили по федеральным каналам, а теперь почти забыли: 7 шикарных экранизаций — «Меньшиков сыграл тут свою лучшую роль»

Один из лучших сериалов BBC займет всего 6 часов, а запомнится на годы — шедевр со звездой «Шерлока» держит 8,7 на IMDb

Нового «Ведьмака» год не замечали на Netflix: французский Геральт тоже спасает Цири от ведьм

Новые «Ландыши» уже ворвались в топ-250 Кинопоиска: всего 4 серии, 8,2 балла и любовь на фоне распада СССР