Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня»
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Пабло Эскобар, хозяин зла
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Пабло Эскобар, хозяин зла
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Где снимали известные сцены
место съёмок
Медельин, Антиокия, Колумбия
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