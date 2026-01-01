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Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Чудо-доктор
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Вся информация о сериале
Пару чайных ложек на ведро воды — и грязь с пола отвалится комьями (а про пыль забудете на целую неделю)
Помидоры на зиму закатываю без уксуса — рецепт, который искала годами: получаются сладкими и упругими
5 капель на губку — и жирная кухонная плита снова сияет как летнее солнце: жир исчезает всего за 1 минуту
ИИ создал картины из названий советской классики: фильм №1 угадают 100/100 людей – 4 остальных узнают единицы (тест)
«Счастливы вместе», пока не увидели результат теста: угадаете российские ситкомы по цитатам?
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