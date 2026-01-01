После этого вы точно запретите детям смотреть «Свинку Пеппа»: 5 причин, почему мультик — настоящее зло

Эта женская военная драма чуть не привела к трагедии на съемках: лучшая роль могла стать для Ароновой последней

Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ

«Царевна-лягушка 2» на «Большой земле»: топ-5 главных российских фильмов марта-2026 – куда идти с женой, куда с детьми?

Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)

Прежде чем бежать в кино на «Царевну-лягушку 2»: вспоминаем 5 важных моментов из первой части, без которых ничего не понять

«Полный отстой, где бы не играл»: зрители НТВ бойкотируют новую криминальную драму из-за исполнителя главной роли

Тысячи километров проехал без прав и опыта: Иваныч из «Дальнобойщиков» не умел водить

Китайцы выпустили «ответку» Миядзаки: их аниме пылилось год, прежде чем стать хитом

«Максимов на пенсии с ружьем, а где собака?»: Панфилова в полнометражном «Псе» заменили звездой «Слова пацана»