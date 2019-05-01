Оповещения от Киноафиши
Деревянная кожа
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Деревянная кожа
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Деревянная кожа
Квебек, Канада
Квебек, пров. Квебек, Канада
Даты съемок сериала Деревянная кожа
1 мая 2019
