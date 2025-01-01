Шварценеггер, звезда «Игры престолов» и одобрение Кэмерона: у «Терминатора: Генезиса» были все шансы на успех, но он провалился по этим 3 причинам

Миядзаки выбрал цаплю для «Мальчика и птицы» неслучайно: в Японии сразу поняли мрачный смысл аниме

Так откуда же у Джокера эти жуткие шрамы и как они связаны с матерью Бэтмена: в Сети нашли ответ на главную загадку «Темного рыцаря»

За 18 лет до Кэмерона в СССР сняли своего «Терминатора», и его запретили моментально – дерзкий робот оказался неугоден властям

От «Круче “Йеллоустоуна”» до «Жалкая пародия!»: 2 сезон «Землевладельца» вытягивают Торнтон и Мур, но к сценарию есть вопросики

«Это точно будет необычно»: Журавлев из «Натальной карты», Харламов и Куценко — каст нового российского фэнтези (когда премьера?)

Кто играет Гудвина в «Волшебнике Изумрудного города»? Создатели скрывают, но его голос вы точно слышали в «Гарри Поттере» и шедеврах Нолана

Труса, Балбеса и Бывалого узнает каждый: лучше попробуйте угадать 5 других советских фильмов по трем ключевым словам (тест)

«Лучшая медицинская драма за всю историю»: этот свежий сериал со звездой «Бумажного дома» — находка для тех, кто ждет «Больницу Питт»

Всегда был на втором плане: герою из нового «Супермена» HBO посвятит целый сериал — и это не Лоис Лейн