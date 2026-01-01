Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения»
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Стокгольмский реквием
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Места и даты съемок сериала Стокгольмский реквием
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Места съёмок
Основные места съемок сериала Стокгольмский реквием
Стокгольм, Стокгольмский лен, Швеция
Где снимали известные сцены
Штаб-квартира полиции
Дом культуры, Нормальм, Стокгольм, Стокгольмский лен, Швеция
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