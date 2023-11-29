После возвращения из-за границы, привыкшая к роскошной жизни Чжэнь Гаогуй внезапно сталкивается с финансовым крахом — теперь она банкрот. Чтобы справиться с трудностями, девушка устраивается работать в фирму по связям с общественностью. Здесь ее путь пересекается с Чжун Имином, вторым сыном богатой семьи, которому теперь предстоит управлять бизнесом. Вместе они берутся за амбициозный проект, который становится не только испытанием для их профессионализма, но и началом больших личных перемен. Они учатся преодолевать барьеры и находят не только общий язык для решения рабочих вопросов, но и чувства, способные исцелить прошлые раны.