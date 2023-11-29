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Постер сериала Удивительные девушки
Постер сериала Удивительные девушки
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Киноафиша Сериалы Удивительные девушки

Удивительные девушки (2023 - 2023)

Liao Bu Qi De Zhen Gao Gui 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис iQiyi
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

После возвращения из-за границы, привыкшая к роскошной жизни Чжэнь Гаогуй внезапно сталкивается с финансовым крахом — теперь она банкрот. Чтобы справиться с трудностями, девушка устраивается работать в фирму по связям с общественностью. Здесь ее путь пересекается с Чжун Имином, вторым сыном богатой семьи, которому теперь предстоит управлять бизнесом. Вместе они берутся за амбициозный проект, который становится не только испытанием для их профессионализма, но и началом больших личных перемен. Они учатся преодолевать барьеры и находят не только общий язык для решения рабочих вопросов, но и чувства, способные исцелить прошлые раны.

В ролях
В ролях
Ло Ми
Ло Ми
Чжу Цзяци
Meihan Ji
Yinan Li
Chaoyi Zhu
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Удивительные девушки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 24 эпизода
 
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