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Скоро в прокате «Одиссея»
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Что останется после тебя?
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Кадры из сериала «Что останется после тебя?»
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Не «Доместос» и не сода: заливаю вечером 1 стакан в унитаз — утром ни жёлтого налёта, ни вони
Пару капель на губку – и швы между плиткой в ванной сияют: выбросила всю химию и теперь использую копеечно средство с кухни
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