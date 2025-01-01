Постеры сериала «Мозаика»

В культовом фильме Финчера «Семь» нашли советский след: все внимание на Миллза и его жену

Эти 3 цитаты из «Брата» никогда не «постареют»: не поверите, их знают даже те, кто недавно окончил школу

Когда зло все это время было рядом: 3 сериала, похожие на новинку «Как приручить лису» — 2 российских и один зарубежный

За год до «Метода»: в 2016-м Netflix выкупил этот сериал с Прилучным – тест покажет, помните ли вы сюжет

«Гарри Поттер никогда не был крутым»: Том Фелтон стал изгоем из-за Мальчика, который выжил – и спустя годы разочаровался во франшизе

Культовую sci-fi трилогию теперь можно посмотреть на Netflix — первому фильму в этом году исполнилось 40 лет

Создатель GTA признался в любви к фильму, от которого зрители падали в обморок: назвал советскую драму лучшим военным кино всех времен

Этот фильм Меньшова зрители оценили на 8.3: а Табаков 40 лет назад называл его «позором» – угадаете, какой?

Пингвины не то, чем кажутся: в фильме «Человек-бензопила» Резе поет на русском, и от реального смысла колыбельной идет мороз по коже

Мечтали посмотреть нового «Хищника»? А ведь фильм оказался копией «Звездных войн», Чубака и C-3PO на месте