2 из 3 зарядок для смартфонов в России опасны для жизни: меняйте свою срочно, если заметите даже 1 из этих 5 признаков

Помидоры на зиму закатываю без уксуса — рецепт, который искала годами: получаются сладкими и упругими

Скупаю в «Светофоре» обычные прищепки по 100 штук и радуюсь: соседи увидели мой дачный трюк и теперь повторяют

НТВ приготовил массу сюрпризов — и речь не про «Невский-8»: в новом телесезоне Устюгов отправится в XIX век, а Безруков — в Средневековье

«Слили Венома»: «Человек-Паук: Новый день» вышел разочарованием (если вы ждали эти камео)

ИИ создал картины из названий советской классики: фильм №1 угадают 100/100 людей – 4 остальных узнают единицы (тест)

«Счастливы вместе», пока не увидели результат теста: угадаете российские ситкомы по цитатам?

Этот сериал Netflix вышел ровно 10 лет назад, но в России до сих пор – №1: за полгода его смотрели чаще «Ландышей» и «Первого отдела»

Так вот кого сыграет Сэди Синк в новом «Человеке-пауке» — Marvel скрывали до последнего, но спойлер все же просочился в Сеть

Всеми забытый детектив Apple TV «слишком хорош, чтоб его пропускать»: все 7 серий «будто поездка на американских горках»