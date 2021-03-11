Ми Ка не могла даже представить, чем обернется для нее поход в ювелирный магазин. Выбирая родителям подарок на годовщину, она стала жертвой террористов, которые ворвались в магазин и взяли в заложники персонал и посетителей. К счастью, спецслужбам удалось обезвредить преступников, но, отступая, те вложили Ми Ке в руку гранату. Если она разожмет пальцы, то погибнет сама и десятки людей вокруг. Девушке помог спецагент Син Кэ: он успокоил ее и обезвредил оружие. Волею судеб Ми Ка и Син Кэ снова встретились несколько лет спустя. Теперь-то она может поблагодарить своего героя.