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Киноафиша Сериалы Ты — мой герой

Ты — мой герой (2021 - 2021)

Ni shi wo de cheng chi ying lei 18+
Год выпуска 2021
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Hunan TV
Продолжительность сериала 30 часов 0 минут

О чем сериал

Ми Ка не могла даже представить, чем обернется для нее поход в ювелирный магазин. Выбирая родителям подарок на годовщину, она стала жертвой террористов, которые ворвались в магазин и взяли в заложники персонал и посетителей. К счастью, спецслужбам удалось обезвредить преступников, но, отступая, те вложили Ми Ке в руку гранату. Если она разожмет пальцы, то погибнет сама и десятки людей вокруг. Девушке помог спецагент Син Кэ: он успокоил ее и обезвредил оружие. Волею судеб Ми Ка и Син Кэ снова встретились несколько лет спустя. Теперь-то она может поблагодарить своего героя.

В ролях
В ролях
Чжан Яо
Цзян Пэйяо
Сандра Ма
Ван Ян
Бай Цзинтин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Ты — мой герой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 40 эпизодов
 
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