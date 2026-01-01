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Скоро в прокате «Мужчина и женщина»
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Вся информация о сериале
Один листик в носок — и никаких пятен после стирки: простая хитрость, которая выручает годами
«Зря разорялись на чистящих средствах»: тру грязные сковородки яйцом – сверкают на солнце, как бриллиант (подсмотрел у турков)
Почему нельзя мыть посуду в гостях: запомните эту истину раз и на всю жизнь
Идеальны на вечер: 3 шикарных британских детективных сериала с неожиданной развязкой и отличной актерской игрой
Мымру из «Служебного романа» узнают все, а вот еще 5 героинь в очках: вспомните, из какого фильма СССР каждая (тест)
КИОН готовит замену «Мажору»: только вместо Прилучного будет Безруков, а в основе сериала — истории реальных людей
Не «17 мгновений», но тоже мощная шпионская драма: кажется, вы годами упускали жемчужину
В «Шреке 5» не будет Кота в сапогах? Фанаты требуют ответа от DreamWorks — но картина уже вырисовывается печальная
Как «Метод», но с другой изюминкой: этот детектив «на голову выше 90% наших сериалов» – 8 серий смотрятся залпом
В России сняли достойный ответ советским «Алым парусам», но не хотят его показывать людям: а ведь в нем Олеся Железняк прыгнула выше головы
Приятный аперитив перед восьмым сезоном «Невского»: в забытом сериале Васильев опять сыграл «мента»
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