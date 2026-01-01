Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха»
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Вся информация о сериале
Самое грязное место в туалете — не ершик или ободок унитаза: эту вещь постоянно касаются открытой кожей
Россиян официально оставили без мессенджера МАКС: причина уже известна
2-3 капли на втулку — и в моем доме всегда пахнет свежестью как в лесу: дешёвая замена дорогим диффузорам
По новой включил «Во все тяжкие» и возненавидел Уолтера с первых же серий: нам сразу намекнули, что он – будущий злодей-психопат
Аль Пачино, Робин Уильямс и 7,2 на IMDb: фильм, который Нолан считает «одной из моих самых личных картин», миллионы пропустили, а зря
Автор «Сверхов» хотел сделать новый хит — и выдал крутой сериал с копиями Дина и Сэма: зря его закрыли на 2-м сезоне
«Интерстеллар» уже засмотрен до дыр? Вот 4 мощных фантастических фильма, о которых вы могли даже не слышать
Ефремов после развода лишился крыши над головой: теперь ютится в съёмной «двушке» с молодой актрисой
В «Охоте за Голлумом» точно не будет «повесточки» и темнокожих — зато будет ИИ: Серкис даже не скрывает
Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
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