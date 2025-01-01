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Киноафиша Сериалы Йети и дети

Йети и дети (2025 - …)

Jeti i deti 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 6 минут
Продолжительность сериала 60 минут

О чем сериал

Мифический Йети оказывается не таким уж и вымышленным – он живет с двумя своими детьми среди горных вершин, неподалеку от лыжного курорта. Он силен и опасен, но в душе настоящий простофиля и сладкоежка. Постепенно Йети начинает совершать набеги на городские кондитерские, вскоре весть о «снежном человеке» облетает окрестности и в маленький городок начинают съезжаться любители сенсаций – журналисты, блогеры, фотографы, а также управляющие цирков и зоопарков, желающие пленить диковинное животное… Местные дети встают на защиту своего лохматого друга.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA, 10 эпизодов
 
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