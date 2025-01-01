Мифический Йети оказывается не таким уж и вымышленным – он живет с двумя своими детьми среди горных вершин, неподалеку от лыжного курорта. Он силен и опасен, но в душе настоящий простофиля и сладкоежка. Постепенно Йети начинает совершать набеги на городские кондитерские, вскоре весть о «снежном человеке» облетает окрестности и в маленький городок начинают съезжаться любители сенсаций – журналисты, блогеры, фотографы, а также управляющие цирков и зоопарков, желающие пленить диковинное животное… Местные дети встают на защиту своего лохматого друга.