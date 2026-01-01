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Скоро в прокате «Дни Сакамото»
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Полосатое счастье
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Кадры из сериала «Полосатое счастье»
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Накопились старые проржавевшие крышки от банок — и я нашла им 5 хитрых применений: теперь не выбрасываю
2-3 капли на втулку — и в моем доме всегда пахнет свежестью как в лесу: дешёвая замена дорогим диффузорам
Не сатин, не поплин и не хлопок: умные хозяйки выбирают для постельного белья в жару эту невесомую ткань - прохладно даже в +35
Детективы СССР хороши, но этот советский фильм иностранцы прозвали «худшим в истории»: «Это просто позорище»
Аль Пачино, Робин Уильямс и 7,2 на IMDb: фильм, который Нолан считает «одной из моих самых личных картин», миллионы пропустили, а зря
По новой включил «Во все тяжкие» и возненавидел Уолтера с первых же серий: нам сразу намекнули, что он – будущий злодей-психопат
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Автор «Сверхов» хотел сделать новый хит — и выдал крутой сериал с копиями Дина и Сэма: зря его закрыли на 2-м сезоне
Всего 3 мини-сериала пробились в мировой топ Netflix — а там только лучшие из лучших: каждый собрал под 100 млн просмотров
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В «Охоте за Голлумом» точно не будет «повесточки» и темнокожих — зато будет ИИ: Серкис даже не скрывает
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