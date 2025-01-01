Постеры сериала «Проклятые короли»

Этот новый детективный сериал с Долгопупсом из «Гарри Поттера» — находка для поклонников «Мисс Марпл»

Прямо сейчас в топе на ИВИ эти 3 российских детективных сериала: конечно, 3 сезон «Метода» тоже смотрят запоем

Ради «Оскара» ДиКаприо мерзнул в -40: где снимали «Выжившего»

В кино их не смотрели, но дома скачали миллионы: 10 самых популярных фильмов у российских пиратов – итог ноября 2025

Ах как хочется ворваться в Пилтовер: 3 сезон «Аркейна» не за горами — Джинкс мертва, Вай списали, остальным придется переехать

Высоцкий сильно «не вписался»: много лет этот нюанс «Места встречи» никого не смущал — а вы задумывались, сколько лет Шарапову и Жеглову?

Векна в «Очень странных делах» вдохновлён вовсе не Фредди Крюгером, а другим культовым монстром из 80 х: и 5 й сезон это доказал

Российская новинка ворвалась в прокат с двух ног: за выходные собрала 45+ млн и дышит в спину «Иллюзии обмана 3»

Вот за что Паттинсону реально должно быть неловко: даже худшая часть «Сумерек» — шедевр на фоне этого провала с 4,8 баллами

«Новая серия лучше прошлых вместе взятых»: 3 сезон «Ванпанчмена» наконец-то встал с колен – зрители уже готовы «все простить»