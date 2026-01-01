Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пасть»
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Вся информация о сериале
Четырехдневку в России одобрили официально: отдыхать по три дня подряд разрешили всем и каждому
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Забиваю холодильник старыми газетами уже 5 лет и вам советую: экономлю тысячи рублей на покупке свежих овощей
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В «Доме дракона» наконец появился интриган не хуже Мизинца – а вы и не поняли: гениальную подставу Лариса заметили единицы
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5 недель подряд этот фильм — №1 в России: «реально вещь» — говорят зрители, которые принесли ему уже почти 2 млрд сборов
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