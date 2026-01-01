Постеры сериала «Мелисса и Джоуи»

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Мелисса и Джоуи
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Мешаю манку с молоком и делаю ньокки — вкуснятину по-итальянски с сырной корочкой
Спускаться на нижние полки в поезде теперь запрещено: новое правило РЖД разочаровало пассажиров
Всю жизнь ел окрошку на кефире – как оказалось, очень зря: от летнего супа одни проблемы – узнал у диетолога, как их избежать
«Прекрасный сериал», «Игра актеров, режиссерская работа на высоте, слов нет»: этот сериал с рейтингом 8 — одна из последних работ Пускепалиса
Включаешь и теряешь счет времени: 3 гипнотических детектива с оценками выше 8 на IMDb — без очевидных хитов
На ПМЭФ озвучили сенсационную цифру: «Три кота» набрали 5,5 миллиарда просмотров в Китае — кажется, «Маше и Медведю» утерли нос
В «Первом отделе 5» хорошо все, кроме одного момента: «как они могли допустить такой ляп?»
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Финал «Игры престолов» еще не так плох — есть сериал, который закончился позорнее: при 8,6 на IMDb развязку оценили в 2,6
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Авторы этого сериала хотели повторить формулу «Хрустального» и «Фишера», но облажались: «Давно не видела такой откровенно фальшивой игры»
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