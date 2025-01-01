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Киноафиша Сериалы Бедные Патрики

Бедные Патрики (2025 - …)

Bednye Patriki 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон

О чем сериал

По сюжету обычная девушка из Челябинска, повар в местной столовой, неожиданно получает шанс показать свои кулинарные способности после случайной встречи с владельцем престижного ресторана на Патриарших. Оказавшись в центре гастрономического шоу, она вынуждена импровизировать, чтобы впечатлить требовательную публику. Её соперник — амбициозный су-шеф, мечтавший стать шефом, теперь должен соревноваться с ней за внимание и признание. Их личные и профессиональные конфликты разворачиваются на фоне непростых испытаний и неожиданных возможностей, переворачивающих их судьбы.
 

В ролях
В ролях
Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров
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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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