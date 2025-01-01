Так вот против кого воевал T. Ocellus: во франшизе «Чужой» появился монстр пострашнее ксеноморфа - смотришь и гадко становится (фото)

Брежнев и Брандт спасали мир, пока их шпионы не знали ничего: сериал «Дорогой Вилли» выходит 23 октября — вот когда смотреть остальные эпизоды

Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего

«Не смотрите его в одиночку»: в Корее сняли «Паранормальное явление», и хоррор уже выносит конкурентов — скоро выйдет в кино

Украл, выпил, в тюрьму: «Лихие» — кто из героев реально сидел и чем кончили их прототипы

«Мы не сомневались»: «Игра в кальмара» возвращается с новым сезоном уже в ноябре — 456 игроков опять сразятся за главный приз

«Маше и Медведю» такое и не снилось: Nickelodeon возрождает «Губку Боба» — на 626-й серии история только начинается

Не просто умный и красивый: разбираем главный миф о Бэтмене — на самом деле у него есть суперспособности

«Физкульт-привет!»: только фанаты «Джентльменов удачи» пройдут тест на знание 6 цитат из фильма

Осень – время утепляться: эти герои так и сделали – а вы вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с их шарфами (тест)