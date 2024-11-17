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В тени больших чисел
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Отзывы о сериале «В тени больших чисел»
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Людмила Башкирева
17 ноября 2024, 14:15
Оценка
Интересно, не заезжено, мне понравилось
17 ноября 2024, 14:15
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Оксана Лошак
17 ноября 2024, 17:49
Оценка
Сериал очень понравился. Новые актеры,интересный сюжет держит до конца в напрежении
17 ноября 2024, 17:49
0
0
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Киноафиша.инфо
17 ноября 2024, 22:47
в ответ на сообщение
Оксана Лошак от 17 ноября 2024, 17:49
Рады, что сериал вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
17 ноября 2024, 22:47
0
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Ольга Ольга
8 декабря 2024, 08:24
Сериал понравился , с героями не хотелось расставаться , хочется продолжения.
8 декабря 2024, 08:24
0
0
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Киноафиша.инфо
8 декабря 2024, 20:55
в ответ на сообщение
Ольга Ольга от 8 декабря 2024, 08:24
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
8 декабря 2024, 20:55
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Елена Шевченко
24 декабря 2024, 20:04
Оценка
Фантазеры сценаристы, это же надо придумать, что капитан служит в прямом подчинении мамы подполковника. Смотрю как сказку, которые с детства люблю. Жду продолжения).
24 декабря 2024, 20:04
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Елена Блинова
10 апреля 2025, 23:56
Оценка
Смотрела с большим интересом. Очень хочется продолжения!
10 апреля 2025, 23:56
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 22:53
в ответ на сообщение
Елена Блинова от 10 апреля 2025, 23:56
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
30 апреля 2025, 22:53
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Nika Nika
26 мая 2025, 15:02
здравствуйте..будет ли продолжение 3 сезон и где можно будет посмотреть..
26 мая 2025, 15:02
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Наталья Голубева
14 июня 2025, 15:54
Ждём 3 сезон
14 июня 2025, 15:54
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