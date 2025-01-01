Постеры сериала «Ярмарка тщеславия»

5 фильмов для создания настоящего зимнего настроения: №4 снял сам Никита Михалков

«Трогает за живое»: этот сериал вышел на НТВ 7 лет назад, но до сих пор смотрится на одном дыхании

С этим тестом справятся только настоящие знатоки советских мультиков: остальные не наберут даже 2 из 6

Любимые лепешки Юлия из «Трех богатырей» стоят копейки, а готовятся за полчаса: конь их уминает по тарелке за раз (антикризисный рецепт)

В «Трех котах» есть люди, но их никогда не показывают: странные фразы героев выдают пугающее прошлое Котополиса

Юлю из «Невского» погубил вовсе не Кутузов: Семенов и Фомин долго искали виноватого — а ответ все время был на поверхности

Когда «История игрушек 5» выйдет в прокат: премьера еще не скоро, но это плюс – успеете пересмотреть ранние части

Кто ты такая, Мафальда Уизли? Роулинг вырезала из «Поттера» все упоминания главного врага Гермионы – рыжую заучку из Слизерина

3 сезон «Властелина колец: Кольца власти» не выйдет в 2026 году: в Amazon уже готовы «похоронить» сериал по Толкину

«О-о о-о, не тормози»: откуда эти таксисты – угадайте 5 фильмов СССР по кадрам с бомбилой (тест)