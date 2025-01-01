Когда выйдет «Оно: Добро пожаловать в Дерри»? Точная дата, актеры и первые подробности самого жуткого сериала 2025 года

«Под “Ваську” я уснул, а “Ронин” посмотрел на одном дыхании»: зрители выбрали самый сильный детектив — кажется, «Невского» никому не переплюнуть

«Сексуальная версия Геральта»: в новом сериале по «Игре престолов» должен сыграть Генри Кавилл – его давно ждут в роли Таргариена

Apple TV чуть не лишились лучшего камео Ривза: виной всему — Барак Обама

Без майора Черкасова, но с тем же напором: 4 сериала и 1 фильм для тех, кто посмотрел все серии «Мосгаза» на одном дыхании

У нового сезона «Эйфории» будет кое-что от «Интерстеллара»: HBO пошли ва-банк — и даже 3 года ожидания уже кажутся оправданными

В «Рыцаре Семи Королевств» не будет еще одной важной детали из «Игры престолов» — благодаря ей сериал когда-то выиграл две «Эмми»

У «Жмурок» оценка 7,3 и звание лучшей комедии Балабанова, но Сухоруков считает ее «разочарованием»

Проложил дорогу «Фишеру» и «Чикатило»: основан ли сериал «Мосгаз» на реальных событиях – ему уже 13 лет, а рейтинг не падает ниже 7.4

Разврат, интим и море крови: утечка новостей по сериалу God of War - Amazon готовит тестостероновую «Игру престолов»