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Отзывы о сериале «Отстоять территорию»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Джуанышбеков Асан 29 ноября 2024, 22:25
Оценка
Хороший сериал. Посмотрел на одном дыхании, лихо закручен сюжет, буду ждать 2 сезон.
29 ноября 2024, 22:25 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2024, 20:07
в ответ на сообщение Джуанышбеков Асан от 29 ноября 2024, 22:25
Надеемся, что долго ждать не придётся 😎
30 ноября 2024, 20:07 Ответить
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