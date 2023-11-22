Устав от бесконечных конфликтов как с женой, так и детьми, семью покидает ее глава, выйдя из дома за чаем. Теперь деспотичная мать Деб и две ее дочери, Джози и Билли, вынужденные жить под одной крышей, всеми силами пытаются собрать свою жизнь воедино. Им предстоит самостоятельно решать навалившийся на них ворох проблем, связанных с кучей долгов, а главное — с компульсивным желанием удерживать в своей жизни мужчин, которым на них наплевать. Стремясь заполнить образовавшуюся в их жизни пустоту, женщины раз за разом совершают крайне недальновидные и зачастую весьма курьезные поступки.