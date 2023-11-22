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Постер сериала Эти храбрые девочки
Постер сериала Эти храбрые девочки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Эти храбрые девочки

Эти храбрые девочки (2023 - …)

Such Brave Girls 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис BBC iPlayer
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Устав от бесконечных конфликтов как с женой, так и детьми, семью покидает ее глава, выйдя из дома за чаем. Теперь деспотичная мать Деб и две ее дочери, Джози и Билли, вынужденные жить под одной крышей, всеми силами пытаются собрать свою жизнь воедино. Им предстоит самостоятельно решать навалившийся на них ворох проблем, связанных с кучей долгов, а главное — с компульсивным желанием удерживать в своей жизни мужчин, которым на них наплевать. Стремясь заполнить образовавшуюся в их жизни пустоту, женщины раз за разом совершают крайне недальновидные и зачастую весьма курьезные поступки.

Эти храбрые девочки - трейлер второго сезона
Эти храбрые девочки  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Джефф Фрэнсис
Эйлин Дейвис
Эйлин Дейвис
Лу Брили
Пол Базели
Пол Базели
Ричард Каннингэм
Тина Луиз Оуэнс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Эти храбрые девочки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
Эти храбрые девочки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2025, 6 эпизодов
 
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