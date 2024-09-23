Отзывы о сериале «Падение Парижа»

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Падение Парижа
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Никита Жуковский
23 сентября 2024, 22:23
ПРЕКРАСНАЯ РАБОТА О СТАРОМ...ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ-ЛЮБВИ-СПАСЕНИИ И МЕСТИ...ФРАНЦИЯ ВСЕГДА ДЕЛАЛА ОТЛИЧНОЕ КИНО
23 сентября 2024, 22:23
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Weteran Mc
14 февраля 2025, 00:01
Оценка
"Падение Парижа" - французский восьмисерийный остросюжетный сериал студии "Canal +".
Сюжет повествует о террористе по имени Пирс, бывшем военном и попавшем в плен. Пока он подвергался жестоким пыткам и издевательствам, французские власти не спешили его спасать. Когда ему удалось чудом освободиться и спастись, власти решили его "убрать", взорвав в машине. Но на месте Пирса там оказались жена солдата и двое детей.
Теперь Пирс окреп, набрал команду и готов мстить всем, по чьей вине он превратился из хорошего парня в террориста. И он способен на всё, вплоть до взрыва "грязной" бомбы. Ведь сейчас ему уже нечего терять.
Идея сериала захватывающая и интересная. Каждая серия смотрится с напряжением. Несмотря на не плохой экшен, бывают медлительные и скучные сцены.
Двоякое чувство вызывает сам Пирс - вроде бы он сейчас плохой - террорист и убийца. Но ведь когда-то он был хорошим семьянином и его власти превратили в "зверя".
Понравилась парочка агентов, которая на протяжении всех серий пыталась остановить террориста и обезвредить бомбу.
Будьте осторожнее, в сериале присутствуют ЛГБТ сцены. Что поделать, это ж Европа.
Подводя итог, сериал вышел довольно таки сильным и вполне годится к просмотру.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
14 февраля 2025, 00:01
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Сюжет повествует о террористе по имени Пирс, бывшем военном и попавшем в плен. Пока он подвергался жестоким пыткам и издевательствам, французские власти не спешили его спасать. Когда ему удалось чудом освободиться и спастись, власти решили его "убрать", взорвав в машине. Но на месте Пирса там оказались жена солдата и двое детей.
Теперь Пирс окреп, набрал команду и готов мстить всем, по чьей вине он превратился из хорошего парня в террориста. И он способен на всё, вплоть до взрыва "грязной" бомбы. Ведь сейчас ему уже нечего терять.
Идея сериала захватывающая и интересная. Каждая серия смотрится с напряжением. Несмотря на не плохой экшен, бывают медлительные и скучные сцены.
Двоякое чувство вызывает сам Пирс - вроде бы он сейчас плохой - террорист и убийца. Но ведь когда-то он был хорошим семьянином и его власти превратили в "зверя".
Понравилась парочка агентов, которая на протяжении всех серий пыталась остановить террориста и обезвредить бомбу.
Будьте осторожнее, в сериале присутствуют ЛГБТ сцены. Что поделать, это ж Европа.
Подводя итог, сериал вышел довольно таки сильным и вполне годится к просмотру.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
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