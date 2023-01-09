После того как Финн узнал, что его приют находится на грани закрытия из-за финансовых трудностей, он, живший на улице, решил отправиться в казино с целью разбогатеть. Однако ничто не могло подготовить его к кошмару, который ждал впереди. В казино Финн стал свидетелем погони и кровавой перестрелки, вызванной «счастливой» картой одного человека. Вскоре Финн узнает, что это была не обычная перестрелка. Мировой порядок может контролироваться набором из 52 X-игральных карт, обладающих способностью наделять их владельцев различными сверхчеловеческими силами и способностями. С помощью этих карт люди могут раскрывать скрытую силу «бадди», которая заложена в каждом из них. Секретная группа игроков под названием «High Card», действующая по приказу короля Фоурленда, занимается сбором этих карт, разбросанных по всему королевству, работая под прикрытием сотрудников люксового автопроизводителя Pinochle. Финна приглашают стать пятым членом группы, и он присоединяется к опасной миссии по поиску карт. «Все, что нужно в жизни, — это манеры, достоинство и готовность поставить на кон свою жизнь». Однако на пути команды встают конкуренты — автопроизводитель Whoʼs Who, одержимый победой над Pinochle, и известная мафиозная семья Клондайков. Безумная битва между игроками, одержимыми картами и движимыми справедливостью, жаждой власти и местью, вот-вот начнется!