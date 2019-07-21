На первый взгляд, Су Мотин — обычная девушка, но ее происхождение уникально: она — дочь демона и богини. Однажды, неосознанно заключив контракт с высшими силами, Су Мотин становится проводником для потусторонних сущностей. Ее задача — помогать божествам и демонам адаптироваться в мире людей. Вместе с девушкой по этому пути идут демон-кот Дикуй и божество Тяньцзи, принявшее облик телефона. Теперь Су Мотин приходится балансировать между двумя мирами, обучая божественных существ радостям и сложностям человеческой жизни.