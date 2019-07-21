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Киноафиша Сериалы Беспокойные небожители

Беспокойные небожители (2019 - …)

Hanhua riji 18+
Год выпуска 2019
Страна Китай
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 12 минут
Телеканал Bilibili
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

На первый взгляд, Су Мотин — обычная девушка, но ее происхождение уникально: она — дочь демона и богини. Однажды, неосознанно заключив контракт с высшими силами, Су Мотин становится проводником для потусторонних сущностей. Ее задача — помогать божествам и демонам адаптироваться в мире людей. Вместе с девушкой по этому пути идут демон-кот Дикуй и божество Тяньцзи, принявшее облик телефона. Теперь Су Мотин приходится балансировать между двумя мирами, обучая божественных существ радостям и сложностям человеческой жизни.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Беспокойные небожители - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 12 эпизодов
 
Беспокойные небожители - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 12 эпизодов
 
Беспокойные небожители - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 12 эпизодов
 
Беспокойные небожители - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2024, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Раиса Багаутдинова 8 ноября 2024, 17:18
Жду 5 сезона всей душой и жду развитие отношений Босса Тин ❤️❤️
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Кадры из сериал
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