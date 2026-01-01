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Скоро в прокате «Пасть»
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Кадры из сериала «Порно и мороженое»
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Вся информация о сериале
Российским школьникам официально отменили домашние задания с 1 сентября: приказ уже подписан
Сколько стоили молоко, батон и пломбир в СССР? Этот ностальгический тест неожиданно завалили даже те, кому 50+
Раз в неделю добавляю каплю зубной пасты в бачок унитаза — сначала не верила, но это реально спасает
Китайская версия Бонда «круче всех фильмов об агенте 007 вместе взятых»: боевик вышел в 90-е – гениален до сих пор
Россиянам тошно смотреть «Трех мушкетеров» с Боярским… из-за Тереховой: «Некрасивая, старая кривляка – больше ничего»
«Невский» и «Первый отдел» хороши, но еще 7 детективов НТВ – не хуже: в №2 играет Шибанов, а в №5 – Фома
Культовый боевик нулевых получил полностью «женскую» версию: «Графика хуже, чем 25 лет назад, это что за позорище?» (фото)
От «Первого отдела» с «Невским» тошно? Добронравов камня на камне не оставил от главных детективов России (зато похвалил «Аватара»)
«Каверин – русский Уолтер Уайт»: пересмотрел «Бригаду» 25 лет спустя и понял – герой Панина круче Саши Белого буквально во всем
Третий эпизод «Дома дракона» оказался худшим в сезоне: лично мне понравился, но Сеть «порвало» из-за Рейниры
3 проверенных детектива с 7.6+ на IMDb так затянут, что не оторваться: №2 смотрят, «затаив дыхание»
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