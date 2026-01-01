Хватаю в Fix Price подставки по 19 рублей сразу стопкой: 5 находок для дома, ради которых они исчезают моментально

Закидываю овощи в бутылку на ночь — утром нарезаю колбасу: гости хлопают глазами и не понимают, что едят – но требуют добавки

«Бабушкин» пушистый коврик – уже антитренд в ванной: 3 варианта цепляют меньше пыли и сохнут быстрее

На смену Старкам и Таргариенам: Amazon нашёл звёзд для своего масштабного фэнтези, которое призвано потеснить «Игру престолов»

Фанаты досмотрели «Невский 8» и нашли в титрах ответственного за провал: «Предыдущие сезоны не смотрела?»

«Это уже не "Невский", это "В гостях у сказки"»: зрители нашли главную проблему Семенова в 8-м сезоне

«Трудно быть богом» закончилось так, будто второй сезон уже в работе: «Все писали "позор", а я не мог оторваться»

«Невский» выдохся и уходит на покой — теперь вся надежда на этот сериал с Колесниковым: НТВ возвращает в эфир «очень приятный» детектив

Кинг назвал русский сериал «чертовски хорошим», а Netflix купил за огромные деньги: а ведь в нем был наглый плагиат

Из Брагина не вышло барина: в «Околоточном» Колесников «удивил хреновой игрой» — зато Устюгов «вполне неплохой»