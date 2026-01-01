Сыплю чайную ложку на ватный диск и кидаю в мусорное ведро: вместо запаха помойки – свежесть, как в хвойном лесу

Почему нельзя постоянно носить смартфон в чехле: запомните это раз и навсегда

Бетон и асфальт — деньги закопанные в грязь: давно нашли более дешевый способ обустроить въезд на участок

«Он такой легкий, на пару-тройку вечеров — прям самое то»: если устали от тяжелых детективов, этот сериал 2026 года с Жарковым — отличный выбор

Повод освободить вечер: эти 5 мини-сериалов из высшей лиги — лучшие из лучших за последнее время

Ремейк «Наруто» с живыми актерами запущен в производство: «Зендея сыграет Сакуру?»

Российская мелодрама внезапно стала популярнее «Дома дракона» и «Извне»: «На фоне других — вполне приемлемо»

Не хуже «Гангстерленда»: у Гая Ричи есть еще один хит с 8.0 на IMDb, от которого «не оторваться, пока не досмотришь»

ВВС вместе с Amazon выдали шедевр круче хитов НВО на 8.4/10: такого мини-сериала со звездой «Игры престолов» «еще не было на ТВ»

Ефремов опять сыграет в «Войне и мире»: спустя 60 лет роль Долохова досталась внуку Олега Николаевича (сравниваем на фото)