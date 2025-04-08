Меню
Сериалы
Актерище
Статьи
Статьи о сериале «Актерище»
Вся информация о сериале
«Узнаю об этом из СМИ»: BadComedian даже не сообщили, что «Актерище» с Нагиевым сняли по его истории
Нагиев в роли известного режиссера, Лапенко — главный сетевой кинокритик.
8 апреля 2025 07:58
«Одна из лучших российских комедий за последнее время»: что смотреть в апреле кроме «Одних из нас» — топ новинок от кинокритика
В списке три сериала и один уморительный (во всех смыслах!) фильм.
1 комментарий
30 марта 2025 21:01
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
