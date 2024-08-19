Работать в удалённый район Васельково, отрезанный от города железнодорожным кольцом, никто из оперативников добровольно не стремился. Поэтому руководство собрало команду из тех, кого по разным причинам «списали» — капитан Ожогин, потерявший жену и пристрастившийся к алкоголю; Давыдов, чья бурная личная жизнь стала проблемой на службе; и Бельский, оказавшийся в немилости после спорной, но удачной операции с материальной помощью. Всех их поселили в заброшенном здании бывшего отдела полиции, где теперь им предстоит не только раскрывать преступления, но и уживаться друг с другом под одной крышей. Местные быстро окрестили здание «Домом с ментами», но самим оперативникам не до шуток. Им приходится начинать всё с нуля — без условий, без жилья, с надеждой, что после десятка раскрытых дел у них появится хоть какой-то шанс на служебную квартиру.