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Киноафиша Сериалы Дом с ментами

Дом с ментами (2024 - …)

Dom s mentami 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 29 часов 20 минут

О чем сериал

Работать в удалённый район Васельково, отрезанный от города железнодорожным кольцом, никто из оперативников добровольно не стремился. Поэтому руководство собрало команду из тех, кого по разным причинам «списали» — капитан Ожогин, потерявший жену и пристрастившийся к алкоголю; Давыдов, чья бурная личная жизнь стала проблемой на службе; и Бельский, оказавшийся в немилости после спорной, но удачной операции с материальной помощью. Всех их поселили в заброшенном здании бывшего отдела полиции, где теперь им предстоит не только раскрывать преступления, но и уживаться друг с другом под одной крышей.  Местные быстро окрестили здание «Домом с ментами», но самим оперативникам не до шуток. Им приходится начинать всё с нуля — без условий, без жилья, с надеждой, что после десятка раскрытых дел у них появится хоть какой-то шанс на служебную квартиру.

В ролях
В ролях
Мария Цветкова-Овсянникова
Дмитрий Петрухин
Антон Чернов
Николай Омельяненко
Анна Носова
Евгений Совастенков
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Дом с ментами - Сезон 1 Сезон 1
2024, 32 эпизода
 
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