Зрители бойкотируют новый сериал от НТВ после того, как узнали, кто в нем снимается: «Какая чушь»

Когда одно ограбление может поссорить Японию и США: свежий детективный сериал «1972: Светлячки на пляже» проглотите за вечер

Аниматор из Питера пробился на «Оскар» под чужим именем: зачем Константин Бронзит скрывал себя до последнего

«Никчемная пошлятина и клюква»: так россияне окрестили комедию с Крамаровым и Крачковской – режиссер взял «все худшее» у Гайдая

Лучший сериал в карьере Аверина — не «Глухарь» и уж точно не «Склиф»: лишь у одного проекта рейтинг 8.3+

Лишь в одном аниме есть клоун страшнее, чем Пеннивайз из «Оно»: и рейтинги тому подтверждение – сперва пофлиртует, затем убьет

10 лучших фильмов ужасов XXI века, после которых сложно спать спокойно — легко дадут фору «золотой» классике 80–90-х

Почему «Три богатыря» — идеальный вариант для похода в кино всей семьей: детей «за уши не оттащишь», а взрослым есть над чем посмеяться

«Поймать монстра» с Миккельсеном ждал сильнее, чем «Аватара 3», и не зря: Ведьмак с Джоном Уиком зашли не в тот подъезд (обзор Киноафиши)

Почему в «Убить Билла» зрителю не дают услышать имя Невесты: Тарантино придумал фокус, но он не сработал от слова совсем