Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Три плюс три Новости

Новости о сериале «Три плюс три»

Новости о сериале «Три плюс три» Вся информация о сериале
Никогда не поздно: 5 сериалов про «вторую молодость»
Никогда не поздно: 5 сериалов про «вторую молодость» Тема возраста и в особенности того возраста, который принято называть преклонным, окружена множеством предрассудков. Пожилых персонажей часто изображают уже познавшими жизнь и усталыми, однако психотерапевты не устают приводить аудиторию в чувство и говорить о том, что в возрасте главное — самоощущение. К премьере в онлайн-кинотеатре START романтической комедии «Три плюс три» мы подготовили подборку сериалов, затрагивающих тему «второй молодости» и напоминающих зрителю, что никогда не поздно меняться, любить и воплощать мечты.
Написать
13 марта 2025 16:43
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше