В Токио всё чаще происходят случаи самовозгорания, причины которых остаются неизвестными. Люди, пострадавшие от этого феномена, не умирают, а превращаются в огненных существ — бездумных монстров, вызывающих ещё большие пожары. Для борьбы с ними созданы специальные пожарные отряды, которые также пытаются выяснить причину этого явления. К одному из таких отрядов присоединяется Синра Кусакабэ. Он пытается очистить своё имя, так как его обвиняют в гибели собственной семьи, и хочет стать героем, которого будут уважать и не бояться.