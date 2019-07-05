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Постер сериала Пламенная бригада пожарных
Постер сериала Пламенная бригада пожарных
Постер сериала Пламенная бригада пожарных
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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3 постера
Киноафиша Сериалы Пламенная бригада пожарных

Пламенная бригада пожарных (2019 - …)

Enen no Shouboutai 18+
Год выпуска 2019
Страна Япония
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал MBS
Продолжительность сериала 25 часов 0 минут

О чем сериал

В Токио всё чаще происходят случаи самовозгорания, причины которых остаются неизвестными. Люди, пострадавшие от этого феномена, не умирают, а превращаются в огненных существ — бездумных монстров, вызывающих ещё большие пожары. Для борьбы с ними созданы специальные пожарные отряды, которые также пытаются выяснить причину этого явления. К одному из таких отрядов присоединяется Синра Кусакабэ. Он пытается очистить своё имя, так как его обвиняют в гибели собственной семьи, и хочет стать героем, которого будут уважать и не бояться.

В ролях
В ролях
Маая Сакамото
Кадзуя Накаи
Кадзуя Накаи
Аяко Кавасуми
Аяко Кавасуми
Кэндзиро Цуда
Кэндзиро Цуда
Мао Итимити
Аои Кога
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 5 голосов
7.6 IMDb
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Сезоны
Пламенная бригада пожарных - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 24 эпизода
 
Пламенная бригада пожарных - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 24 эпизода
 
Пламенная бригада пожарных - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2025, 12 эпизодов
 
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