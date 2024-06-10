Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Чайная чашка
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Чайная чашка
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Чайная чашка
Атланта, штат Джорджия, США
Где снимали известные сцены
Ферма семьи Ченовет
Ферма «Ларкабит», Сувани, штат Джорджия, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даты съемок сериала Чайная чашка
10 июня 2024
Не только в России: рассказываю про три итальянских сериала: иронический, детективный, мелодраматический — они вас покорят
Всего за 24 часа этот сериал сместил гигантов Prime Video и занял 1 место в топе: и на Rotten Tomatoes у него — 81%
Только в 37 лет узнала, что у «Терминатора 2» был альтернативный финал и секретное продолжение, о котором почти никто не знает
«Поймет даже карапуз»: забытый советский детектив оказался круче хваленого западного «Шерлока» – всего 3 серии на 200 минут
Политика, война, враги с Запада: это не «17 мгновений весны», а последний сериал Татьяны Лиозновой — и власти отправили его «на полку»
«Худший проект от Marvel» — так говорят вовсе не о «Женщине-Халке»: у этого фильма буквально нет ни одного фаната
«Первый шедевр России»: скандального «Мастера и Маргариту» в США полюбили сильнее, чем главные русские фильмы о войне
Ковры на стенах мелькают в каждом втором советском кино: но вешали их не просто для красоты — сразу говорило о многом
Сон Джин-У в бандитском Петербурге! ИИ нашел «российский ответ» хитовому «Поднятию уровня»: «52 серии за два дня. Взахлеб»
«Танцуют все!» и не только: эти 10 реплик из кинохитов СССР цитируют чаще всего — найдете в топе свою любимую фразу?
В СССР не было секса и хороших триллеров? Все это враки, и 5 советских остросюжетных фильмов с рейтингом 7.4+ это докажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667